BARCELLONA GRIEZMANN ATLETICO MADRID/ Intervistato ai microfoni di 'Sport', Gil, CEO dell'Atletico Madrid, ha parlato di calciomercato e, più in particolare, di Antoine, stella in uscita dai Colchoneros: "Ho ben chiaro il luogo dove giocherà il francese nella prossima stagione, si sa ormai da marzo, nel Barcellona".

Nella stagione appena conclusa, Griezmann ha collezionato 37 presenze nel campionato spagnolo, mettendo a segno 15 reti e firmando 8 assist. In Champions League invece, lo score si ferma a 4 segnature in 8 gettoni.