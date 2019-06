MILAN KRUNIC / Nonostante una situazione societaria e tecnica non totalmente compiuta, il Milan continua a lavorare a fari spenti per rafforzare la squadra in vista della prossima stagione. Nei giorni scorsi è andato così in scena un incontro tra l'agente di Mancini e Sensi da un lato e Paolo Maldini dall'altro.

Uno dei reparti che necessitano di maggiori rinforzi è senza dubbio il centrocampo. Propro in queste ore, il club rossonero avrebbe praticamente perfezionato l'acquisto di Rade

Secondo 'Sky Sport', infatti, è stato raggiunto un accordo con l'Empoli per il centrocampista bosniaco, sulla base di 8 milioni di euro più bonus. Per il calciatore, atteso la prossima settimana per le visite mediche, pronto un contratto quadriennale.