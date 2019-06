CALCIOMERCATO INTER LUKAKU / L'Inter, nello specifico Antonio Conte vuole Romelu Lukaku, ma è anche lo stesso bomber belga a volere i nerazzurri.

Ai microfoni di 'Sport Mediaset', dopo la sfida con lavalevole per le qualificazioni a, lo stesso calciatore è uscito allo scoperto manifestando la sua voglia di approdare in Italia: "Sono un grande fan della, chi mi è vicino sa che ho sempre desiderato giocare nel campionato inglese e in quello italiano: amo l'Italia - le sue parole - E poi è arrivato, Sarri andrà alla Juventus, c'èal Napoli: sarà un campionato emozionante. Futuro? Ile il mio agente ne parleranno, ma io ho già preso una decisione che ora non posso comunicare per rispetto del mio club con cui ho un contratto.? E' un bene che sia andato all'Inter - ha risposto in conclusione confermando poi la sua grande stima per il neo tecnico interista - Per me è il miglior allenatore al mondo".