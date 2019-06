Juventus, la mossa della Fiorentina per convincere Chiesa: le ultime

JUVENTUS FIORENTINA CHIESA / Novità sul fronte Federico Chiesa in casa Juventus. Come riportato da 'Sky Sport', continua il pressing della Fiorentina per convincere l'esterno a rimanere anche nella prossima stagione. Il braccio destro del nuovo presidente Commisso, Joe Barone, avrebbe contattato Enrico Chiesa, che cura gli interessi del figlio, per fissare un incontro.

per tutte le notizie di calciomercato e non solo in tempo reale!

Il club viola vuole definitivamente capire le intenzioni del classe 1997, che ha già raggiunto un accordo di massima con il club bianconero. Come anticipato da Calciomercato.it, la Juventus si è già mossa in anticipo per Chiesa proponendo nell'affare anche Orsolini come contropartita. La Fiorentina, però, non si rassegna e continua a sperare in una permanenza del proprio gioiello.