CALCIOMERCATO NAPOLI LECCE STICCHI DAMIANI / Lecce al lavoro per costruire la nuova squadra che giocherà in Serie A.

Il presidenteha fatto il punto sul mercato del suo club: "Sono giorni pieni di spostamenti, può capitare di avere contatti con il mondo del calcio: già da lunedì faremo le prime battaglie sul mercato ed in Lega - le sue parole a 'Radio Kiss Kiss Napoli ' - Contatti col? La prima assemblea con le neopromosse sarà lunedì, sarà l’occasione per salutarci con i nuovi club a prescindere dai rapporti personali con i dirigenti ed i presidenti.? Il direttore Meluso ha un progetto con alternative per ogni ruolo, l’allenatore per ogni giocatore ha le sue analisi: il contributo di tutte le parti è importante e cercheremo di chiudere le prime operazioni. I profili sono interessanti, ma i nomi su cui stiamo lavorando non sono ancora usciti”