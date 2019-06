CALCIOMERCATO SASSUOLO FERRARI WOLFSBURG SCHALKE 04 PORTO - Tornato al Sassuolo nell'estate scorsa, dopo il mancato riscatto da parte della Sampdoria, Gian Marco Ferrari è diventato un punto fermo della squadra di Roberto De Zerbi. Il 27enne difensore è sceso in campo ben trentuno volte realizzando quattro gol, prestazioni che non sono passate inosservate.

Trovano conferma nelle indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it gli interessamenti dele dello, che lo hanno seguito dal vivo diverse volte al 'Mapei Stadium' in questa stagione. Così com'è noto anche quello del, che nella scorsa fu molto vicino al centrale nativo di Parma. La valutazione del calciatore si aggira sui 10 milioni di euro e bisognerà monitorare anche il futuro del tecnico De Zerbi: in caso di approdo alla, potrebbe chiedere il giocatore al club giallorosso per rinforzare la difesa. Ma in quest'ultimo caso si tratta, allo stato attuale, soltanto di una suggestione.