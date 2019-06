CALCIOMERCATO JUVENTUS CANOVI GUARDIOLA PANCHINA / La Juventus deciderà a breve chi sarà il prossimo allenatore. Nelle ultime ore il profilo di Sarri sembrava essere quello con maggiori possibilità di approdare alla Continassa. In realtà gli ultimi rilevamenti sembrerebbero dare ormai per chiuso l'affare con il Manchester City per Guardiola.

Oltre alle parole pronunciare da Marco Barzaghi , anche l'agente FIFA Lucaha dichiarato su 'Twitter' di aver ricevuto conferma sulla chiusura dell'operazione, affermando altresì di una firma apposta dal tecnico sul precontratto che lo legherà alla Vecchia Signora: "Ho avuto conferma diretta di chiusura dell'affare Guardiola alla Juventus: 19 milioni a stagione per 3 anni con opzione di rinnovo.andrà al City. La firma dei due allenatori è attesa per lunedì o entro il fine settimana. L'accordo per Guardiola c'è, il precontratto è firmato. In settimana sarà tutto finito"

