Galatasaray-Juventus, precedenti amari: l’ultima volta Snejider nel gelo, i bianconeri in Turchia non hanno mai vinto

I precedenti di Gatasaray-Juventus sono decisamente amari per i bianconeri che in Turchia non hanno mai vinto. L’ultima volta ricorda un tragico precedente con l’eliminazione per un gol di Wesley Sneijder nel gelo.

Siamo pronti per un playoff d’andata di Champions League pieno di spunti interessanti di riflessione, ma come sono andate le gare fino a oggi.

L’ultima gara ci porta indietro all’11 dicembre del 2013 in una gara durata due giorni, perché rinviata a causa della neve di Istanbul. Il match viene interrotto la sera del 10 e completato il giorno dopo alle 14, tra mille polemiche e un campo ghiacciato più nella metà di gioco bianconera che in quell’altra.

La Juventus di Antonio Conte, due volte campione d’Italia, esce dalla Champions sotto un colpo di Wesley Sneijder che la decide con una giocata al minuto 85 sfruttando un’indecisione della difesa bianconera e sfruttando una sponda di Didier Drogba. I bianconeri escono dal girone scavalcati all’ultimo dai giallorossi turchi che con questo successo li superano. Retrocessa in Europa League quella Juventus non riuscì a giocare la finale in casa all’Allianz, all’epoca semplicemente Stadium, eliminati in semifinale dal Benfica.

Solo l’epilogo di una serie di precedenti tutti negativi nella storia dei bianconeri contro questo avversario spinoso che dovrà affrontare ancora una volta.

Galatasaray-Juventus, le altre volte in Turchia

Galatasaray-Juventus a Istanbul in Turchia si è giocata in altre due occasioni oltre a quella gara maledetta decisa da un gol di Wesley Sneijder. Due gare senza vittoria per i bianconeri e concluse con un pari e una sconfitta.

Andando indietro nel campo arriva un pari per 1-1 che però rievoca altri spiacevoli ricordi, nonostante la mancata vittoria. Siamo al 2 dicembre del 1998 coi bianconeri che hanno da poco più di un paio di settimane perso Alessandro Del Piero per il famoso infortunio al ginocchio. Una gara valida per la quinta gara del girone di una Champions che li vide uscire in semifinale contro il Manchester United. All’ora di gioco i bianconeri perdono per infortunio Peruzzi, sostituito da Rampulla, il gol di Amoruso sembra però deciderla in loro favore. La pareggia alla fine, trasformando la gara in beffa, una rete di Suat Kaya.

Ancora peggiore di queste due gare è il terzo precedente giocato nel neutro del Signal Iduna Park di Dortmund coi bianconeri che cadono per 2-0. Dopo un primo tempo abbastanza equilibrato, ma un po’ nervoso, nella ripresa decide la partita una doppietta di Hakan Sukur. Un ko però indolore visto che i bianconeri passeranno comunque da primi in un girone completato da Real Sociedad e Olympiakos.