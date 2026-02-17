Atalanta
Nuovo assalto a Zirkzee, è la volta buona: una big lo riporta in Italia in estate

Accostato a diverse squadre durante il calciomercato invernale, Joshua Zirkzee è rimasto al Manchester United, desideroso di giocarsi le sue carte alla corte di Carrick. 

Il destino dell’ex attaccante del Bologna appare lontano dall’Inghilterra con il calciatore classe 2001 pronto a tornare in Italia dove ha espresso il suo miglior calcio con la maglia rossoblu.

Diverse squadre sono sulle sue tracce in vista della prossima stagione, ma una appare avanti rispetto alle altre. La Juventus, infatti, starebbe tenendo d’occhio il calciatore, pronta a riportarlo in Serie A a partire dalla prossima stagione. L’intenzione dei bianconeri è quella di rivoluzionare il reparto arretrato con Vlahovic e Openda che appaiono certi di salutare in estate.

Il serbo è in scadenza di contratto e le trattative per il prolungamento sono ferme da tempo. Il belga non ha convinto minimamente l’ambiente bianconero con la Juventus che cercherà una nuova sistemazione per lui, anche in prestito. Resta da capire se potrà continuare la sua esperienza in bianconero David, autore di un’annata ricca di alti e bassi con la maglia bianconera.

L’acquisto di Zirkzee potrebbe arrivare in prestito con obbligo di riscatto fissato intorno ai 30 milioni di euro.

