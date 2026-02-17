La novità di Spalletti: sorpasso e nuovo centravanti per la Juventus

La mossa dell’allenatore bianconero in vista della trasferta di Champions in Turchia contro il Galatasaray di Osimehn
Torna la Champions League, con la Juventus impegnata nel catino dell’Ali Sami Yen di Istanbul nel primo round dei playoff contro il Galatasaray.
Doppia sfida piena di insidie per la compagine bianconera, dopo giorni infuocati per le polemiche post Derby d’Italia nel match perso in campionato contro l’Inter. Luciano Spalletti dovrà far fronte anche all’emergenza in attacco: in Turchia non è volato infatti Jonathan David, alle prese con un fastidio muscolare alla coscia.
L’allenatore della Juve deve già rinunciare ai lungodegenti Vlahovic e Milik nel reparto offensivo, con il solo Openda quindi a disposizione per la trasferta turca.
Juventus, c’è McKennie a guidare l’attacco contro il Galatasaray
Il nazionale belga era il prescelto fino a ieri e in pole per rimpiazzare David, ma nelle ultime ore è stato scavalcato da Weston McKennie. L’americano multiuso e stakanovista di Spalletti avanzerà di qualche metro, giostrando da falso nueve nel 4-2-3-1 della Juventus.
“Sono disposto a giocare anche in porta” – la battuta di McKennie ieri nella conferenza stampa della vigilia – con il centrocampista classe ’98 che ha recapitato inoltre un messaggio alla dirigenza sul proprio futuro (“Mi piacerebbe restare”). Sulla trequarti il suo posto verrà preso da Miretti, mentre in mediana è probabile il ritorno di Thuram dal 1′ dopo il provino positivo sostenuto lunedì mattina prima della partenza per Istanbul.
Champions League, le probabili formazioni di Galatasaray-Juve
Nel Galatasaray, invece, sarà Osimhen a guidare la nutrita schiera di ex ‘italiani’ presenti nella rosa di Okan Buruk, con Icardi (in orbita Juve nell’ultimo mercato di gennaio) che partirà inizialmente dalla panchina.
Galatasaray (4-2-3-1): Cakir; Sallai, Sanchez, Bardakci, Jakobs; Gabriel Sara, Torreira; Yilmaz, Akgun, Lang; Osimhen. All. Okan Buruk
Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Conceicao, Miretti, Yildiz; McKennie. All. Spalletti