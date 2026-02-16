Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Tegola David, è ufficiale: il comunicato della Juve in vista della Champions

Foto dell'autore

Pessime notizie per la Juve alla vigilia del match di Champions League contro il Galatasaray: ecco le ultimissime. 

In casa Juventus continua la marcia di avvicinamento alla complicata trasferta sul campo del Galatasaray, in programma domani alle ore 18,45 e valevole per l’andata degli spareggi di Champions League. I bianconeri si presentano all’appuntamento carichi dopo quanto accaduto in campionato contro l’Inter: la bolgia di Istanbul mette i brividi, ma alla Continassa sono tutti convinti di poter fare bene.

David esulta dopo un gol con la Juve
David (AnsaFoto) – Calciomercato.it

Intanto, però, c’è da registrare proprio in queste ore una pesante tegola per la Juve. Jonathan David, infatti, non prenderà parte al match contro Osimhen e compagni a causa di un fastidio all’inguine e non è stato nemmeno convocato. Recupera, invece, Khephren Thuram che si era visto costretto a saltare il derby d’Italia di sabato sera per un edema osseo. Oltre al francese, non ci saranno Holm, Milik e Vlahovic. Ecco l’elenco dei convocati di Luciano Spalletti in vista dello spareggio Champions contro il Galatasaray:

1 Perin

3 Bremer

4 Gatti

5 Locatelli

6 Kelly

7 Conceicao

8 Koopmeiners

10 Yildiz

11 Zhegrova

13 Boga

15 Kalulu

16 Di Gregorio

17 Adzic

18 Kostic

19 Thuram

20 Openda

21 Miretti

22 McKennie

23 Pinsoglio

27 Cambiaso

32 Cabal

/7
678

FAI IL QUIZ: SOLO PER VERI APPASSIONATI

Serie A, Nazionale e leggende: il quiz per veri intenditori

1 / 7

Quale squadra ha perso più finali di Coppa Italia?

2 / 7

Quale ex difensore dell'Inter ha un gemello meno famoso anch'egli calciatore?

 

3 / 7

Quale squadra italiana ha vinto più Supercoppe Italiane?

4 / 7

Chi è il più giovane esordiente nella storia della Nazionale italiana?

5 / 7

Quali di queste grandi bandiere del passato hanno in realtà giocato anche con un'altra squadra?

6 / 7

Quale di questi calciatori ha vinto il Pallone d’Oro?

7 / 7

Qual è il calciatore che ha più presenze nella storia del Milan con 901?

Il tuo punteggio è

Il punteggio medio è 13%

Facebook
0%

Valuta questo quiz.

Scrivi una recensione se vuoi altri quiz di questo genere!

Vedi recensione

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie