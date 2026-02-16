Tegola David, è ufficiale: il comunicato della Juve in vista della Champions

Pessime notizie per la Juve alla vigilia del match di Champions League contro il Galatasaray: ecco le ultimissime.
In casa Juventus continua la marcia di avvicinamento alla complicata trasferta sul campo del Galatasaray, in programma domani alle ore 18,45 e valevole per l’andata degli spareggi di Champions League. I bianconeri si presentano all’appuntamento carichi dopo quanto accaduto in campionato contro l’Inter: la bolgia di Istanbul mette i brividi, ma alla Continassa sono tutti convinti di poter fare bene.
Intanto, però, c’è da registrare proprio in queste ore una pesante tegola per la Juve. Jonathan David, infatti, non prenderà parte al match contro Osimhen e compagni a causa di un fastidio all’inguine e non è stato nemmeno convocato. Recupera, invece, Khephren Thuram che si era visto costretto a saltare il derby d’Italia di sabato sera per un edema osseo. Oltre al francese, non ci saranno Holm, Milik e Vlahovic. Ecco l’elenco dei convocati di Luciano Spalletti in vista dello spareggio Champions contro il Galatasaray:
1 Perin
3 Bremer
4 Gatti
5 Locatelli
6 Kelly
7 Conceicao
8 Koopmeiners
10 Yildiz
11 Zhegrova
13 Boga
15 Kalulu
16 Di Gregorio
17 Adzic
18 Kostic
19 Thuram
20 Openda
21 Miretti
22 McKennie
23 Pinsoglio
27 Cambiaso
32 Cabal