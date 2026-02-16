Tegola David, è ufficiale: il comunicato della Juve in vista della Champions

Pessime notizie per la Juve alla vigilia del match di Champions League contro il Galatasaray: ecco le ultimissime.

In casa Juventus continua la marcia di avvicinamento alla complicata trasferta sul campo del Galatasaray, in programma domani alle ore 18,45 e valevole per l’andata degli spareggi di Champions League. I bianconeri si presentano all’appuntamento carichi dopo quanto accaduto in campionato contro l’Inter: la bolgia di Istanbul mette i brividi, ma alla Continassa sono tutti convinti di poter fare bene.

Intanto, però, c’è da registrare proprio in queste ore una pesante tegola per la Juve. Jonathan David, infatti, non prenderà parte al match contro Osimhen e compagni a causa di un fastidio all’inguine e non è stato nemmeno convocato. Recupera, invece, Khephren Thuram che si era visto costretto a saltare il derby d’Italia di sabato sera per un edema osseo. Oltre al francese, non ci saranno Holm, Milik e Vlahovic. Ecco l’elenco dei convocati di Luciano Spalletti in vista dello spareggio Champions contro il Galatasaray:

1 Perin

3 Bremer

4 Gatti

5 Locatelli

6 Kelly

7 Conceicao

8 Koopmeiners

10 Yildiz

11 Zhegrova

13 Boga

15 Kalulu

16 Di Gregorio

17 Adzic

18 Kostic

19 Thuram

20 Openda

21 Miretti

22 McKennie

23 Pinsoglio

27 Cambiaso

32 Cabal