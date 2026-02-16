Juventus, David fuori e Spalletti in emergenza: la scelta in attacco per la Champions

L’allenatore bianconero, oltre al lungodegente Vlahovic, non avrà a disposizione l’ex Lille per la sfida in casa del Galatasaray

Ancora una defezione per Luciano Spalletti in vista del primo round dei playoff di Champions League nella tana del Galatasaray.

Dopo Holm, l’allenatore della Juventus dovrà rinunciare anche a Jonathan David per la sfida contro la formazione turca. L’ex Lille era atteso titolare anche domani sera a Istanbul, ma non sarà della partita per un problema muscolare alla coscia. David ha accusato un fastidio all’inguine e non è stato convocato per la gara contro Osimhen e compagni.

Emergenza in attacco per Spalletti, considerando ovviamente anche l’assenza dei lungodegenti Vlahovic e Milik. Per l’attaccante canadese non si tratta comunque di un problema serio e la situazione sarà valutata giorno per giorno dallo staff medico della Juve.

Juventus, Spalletti rilancia Openda contro il Galatasaray

David potrebbe già tornare disponibile sabato nell’anticipo di campionato contro il Como, altrimenti per il ritorno dell’incrocio europeo con il Galatasaray. Spalletti in vista del match di domani non ha voluto rischiarlo, mentre il tecnico bianconero ritrova Khephren Thuram. Il francese ha smaltito la contusione dei giorni scorsi e potrebbe riprendersi il posto in mediana al fianco di capitan Locatelli.

Mentre in attacco, con David fuori, c’è Openda in pole per sostituire il canadese. Il nazionale belga non gioca titolare dal match – sempre in Champions – con il Monaco e per lui potrebbe essere una ghiotta chance di rilancio, considerando la finora deludente avventura alla Continassa. Per la Juve niente rifinitura pre-Galatasaray, con la squadra che è volata nel primo pomeriggio alla volta di Istanbul.

La probabile formazione della Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Conceicao, McKennie, Yildiz; Openda