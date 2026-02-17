PAGELLE e TABELLINO Galatasaray-Juventus 5-2: Cabal da incubo, super Koopmeiners non basta

Voti, top e flop della sfida valevole per l’andata dei playoff di Champions League. Bianconeri travolti nel secondo tempo dalla formazione turca
La Juventus crolla nella ripresa ed è a un passo dall’eliminazione in Champions League dopo la batosta di Istanbul contro il Galatasaray.
Un rinato Koopmeiners non basta a Spalletti, Yilmaz fa ammattire il disastroso Cabal che lascia i bianconeri in dieci. L’ex Napoli Lang affossa la Juve con una doppietta, in evidenza anche Gabriel Sara nelle file della squadra turca. Malissimo la retroguardia di Spalletti, che paga gli errori dei singoli e l’infortunio di Bremer. Al ritorno tra una settimana servirà una vera e propria impresa per ribaltare il discorso qualificazione.
Le pagelle di Galatasaray-Juve: Yildiz non si accende, Yilmaz indiavolato
GALATASARAY
TOP: Yilmaz 8 – Fa impazzire la difesa bianconera, con Spalletti costretto a togliere l’ammonito Cambiaso. Da quella parte però le cose non migliorano con l’ingresso di Cabal, anzi: il numero 53 turco lo salta puntualmente e provoca il rosso dell’ex Verona. Trascina il Galatasaray e ribalta la Juve dopo la doppietta di Koopmeiners.
FLOP: Bardakci 5 – In compartecipazione col compagno di reparto Sanchez si dimentica di Kalulu sull’1-1 della Juve, mentre sul raddoppio bianconero si fa infilare dalla coppia Koopmeiners-McKennie. L’americano non gli dà punti di riferimento e il centrale del ‘Gala’ è spesso disorientato quando l’undici di Spalletti attacca l’area turca.
- Cakir 6
- Sallai 6,5
- Sanchez 6,5
- Bardakci 5 (77′ Singo SV)
- Jakobs 6 (83′ Elmaili SV)
- Torreira 6,5
- Gabriel Sara 7,5
- Yilmaz 8 (77′ Icardi SV)
- Akgun 5,5 (70′ Sané 6)
- Lang 7,5 (83′ Boey 6,5)
- Osimhen 6,5
- All. Buruk 8
JUVENTUS
TOP: Koopmeiners 7 – È la sua notte nel primo tempo, quasi inaspettatamente viste le premesse della vigilia e la panchina contro l’Inter. Spalletti invece lo rilancia dal primo minuto e l’olandese torna il ‘Koop’ di Bergamo prima della disfatta nella ripresa. Oltre al guizzo sul gol del pario, trova il bis sfruttando al meglio l’assist di McKennie per bucare Cakir con un missile sotto l’incrocio. La migliore notizia per Spalletti visto il risultato: risorto.
FLOP: Cabal 3 – Spalletti (con Cambiaso ammonito) mette dentro dopo l’intervallo il colombiano, che soffre maledettamente le scorribande di Yilmaz. Lascia sguarnita la sua zona di competenza a inizio ripresa, aprendo la strada per il 2-2 dei padroni di casa. Provoca la punizione da cui nasce il nuovo vantaggio del Galatasaray e non contento stende l’indiavolato Yilmaz, rimediando il secondo giallo. Serata da incubo.
- Di Gregorio 5
- Kalulu 6
- Bremer 6 (34′ Gatti 5)
- Kelly 4
- Cambiaso 6,5 (46′ Cabal 3)
- Koopmeiners 7
- Locatelli 5
- Thuram 4,5 (81′ Miretti SV)
- Conceicao 5 (70′ Kostic 5)
- McKennie 6
- Yildiz 5 (81′ Openda SV)
- All. Spalletti 4
ARBITRO: Makkelie 6,5
Champions League, il tabellino di Galatasaray-Juventus: Lang affossa Spalletti
Tracollo della Juventus nella tana del Galatasaray, con l’undici di Spalletti travolto per 5-2 nel primo round dei playoff di Champions League. Serata horror per i bianconeri: anche il tecnico stavolta ci mette del suo, facendo confusione nella gestione della gara. Yildiz non brilla in patria, serata da sogno invece per Lang.
GALATASARAY-JUVENTUS 5-2
15′ Gabriel Sara (G); 16′ e 32′ Koopmeiners (J); 49′ e 75′ Lang (G); 60′ Sanchez (G); 87′ Boey (G)
Galatasaray (4-2-3-1): Cakir; Sallai, Sanchez, Bardakci (77′ Singo), Jakobs (83′ Elmaili); Torreira, Gabriel Sara; Yilmaz (77′ Icardi), Akgun (70′ Sané), Lang (83′ Boey); Osimhen. A disposizione: Sen, Guvenc, Gundogan, Kutucu, Asprilla, Ayhan. Allenatore: Buruk
Juventus (4-3-3): Di Gregorio; Kalulu, Bremer (34′ Gatti), Kelly, Cambiaso (46′ Cabal); Koopmeiners, Locatelli, Thuram (81′ Miretti); Conceicao (70′ Kostic), McKennie, Yildiz (81′ Openda). A disposizione: Perin, Pinsoglio, Adzic, Zhegrova, Boga. Allenatore: Spalletti
Arbitro: Makkelie (Olanda)
VAR: Dankert (Germania)
Ammoniti: Cambiaso (J), Spalletti (J), Buruk (G), Bardakci (G), Cabal (J)
Espulsi: Cabal (J)
Note: recupero 3′ e 2′; presenti circa 53 mila spettatori per il match dell’Ali Sami Yen di Istanbul