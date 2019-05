BOLOGNA PALACIO / Futuro da decidere per Rodrigo Palacio: l'attaccante del Bologna ha parlato di quel che accadrà nella prossima stagione dopo la gara con il Napoli.

Non solo, anche per l'ex Inter decisivo sarà il confronto con la società come lo stesso calciatore ha spiegato ai microfoni di 'Sky': "La società mi ha detto che dovremo parlare, vedremo se troveremo un accordo. Io sono felice se la squadra vince, il gol arriverà se giocherò ancora. Ho sempre giocato per vincere". In stagione Palacio ha disputato 28 partite in campionato segnando tre reti.