p>FROSINONE BARONI STIRPE/ Ascoltato ai microfoni di 'Rai Radio 1', Maurizio, patron del Frosinone, ha parlato di calciomercato e del futuro di Marco, allenatore del club ciociaro: "In questa squadra resteranno soltanto giocatori con delle motivazioni e pronti per lottare per obiettivi importanti. Baroni? I dubbi sulla guida tecnica verranno sciolti la prima settimana di giugno". Per le ultime notizie sulla Serie A---> clicca qui!