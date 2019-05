CALCIOMERCATO INTER PERISIC / Quella con l'Empoli, almeno in teoria, sarà l'ultima partita di Perisic con la maglia dell'Inter. L'esterno croato è sulla lista cessioni di Marotta, anche se non sarà facile ottenere una proposta congrua - sui 35 milioni - per il suo cartellino vista la stagione a dir poco negativa. E' comunque possibile che la dirigenza nerazzurra possa utilizzarlo come contropartita per arrivare a uno dei suoi grandi obiettivi di calciomercato. A uno su tutti, Romelu Lukaku.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Il belga è il preferito di Antonioper il dopo, ma ha una valutazione molto alta - si parla di circa 70 milioni di euro - che l'Inter potrebbe provare ad abbassare proprio con l'inserimento del classe '89, nel mirino dei 'Red Devils' seppur nel mini-ciclo targato. Perisic potrebbe venir proposto pure all', con lo scopo di avere un forte sconto sul cartellino di, l'attaccante esterno brasiliano finito sul taccuino del club di corso Vittorio Emanuele II che oltre al centravanti punta proprio con decisione ad aggiungere alla rosa un calciatore adattabile pure nel ruolo di seconda punta e che sappia anzitutto saltare l'uomo e fare gol. L'identikit perfetto del classe '97 di Nova Venécia.