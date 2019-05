JUVENTUS MILINKOVIC / Oltre alla questione allenatore per sostituire Massimiliano Allegri, la Juventus continua a lavorare alacremente sul mercato per rinforzare la rosa bianconera per tentare un nuovo assalto la prossima stagione alla Champions League.

Nelle ultime ore si è parlato di un ritorno di fiamma dei campioni d'Italia per Sergej, con la 'Vecchia Signora' che avrebbe trovato l'accordo con l'entourage del centrocampista dellaper un quinquennale da 5 milioni a stagione.

Il patron Lotito chiederebbe però 100 milioni di euro per dare il via libera alla cessione del gioiello serbo. Stando al 'Corriere della Sera', la Juventus oltre ad una corposa parte cash potrebbe inserire anche il cartellino di Ricardo Orsolini nella trattativa con il club capitolino per Milinkovic. Orsolini - che potrebbe essere utilizzato anche come pedina di scambio con la Fiorentina per Federico Chiesa - è attualmente in prestito con diritto di riscatto e controriscatto al Bologna, dove si è messo in mostra soprattutto dopo l'arrivo sulla panchina del felsinei di Sinisa Mihajlovic.

