p>MILAN GATTUSO LEONARDO / Settimana di passione per ilche domenica conoscerà il suo destino sul campo: riuscirà a superare almeno una trae prendersi la qualificazione Champions? Anche da questo dipenderà il futuro dei rossoneri: da, dalla panchina alla dirigenza, tutti sono in bilico. Ma chi merita la conferma? Lo abbiamo chiesto tramite un sondaggio sull'account Twitter di Calciomercato.it: il brasiliano stacca tutti e merita di restare al Milan per il 41% dei votanti, mentre la conferma di Gattuso è stata la scelta del 21% di utenti. Il 22% vorrebbe che andassero via entrambi, mentre appena l'8% gradirebbe la conferma sia dell'allenatore che del dirigente.