NAPOLI MERTENS / "Non abbiamo proprio parlato della sua permanenza a Napoli. Da ciò che so, il suo desiderio è restare": così Hernan Mertens, papà dell'attaccante azzurro a 'Radio Crc'. Per il futuro del belga, tutti gli aggiornamenti sono disponibili cliccando qui, L'ultima volta al San Paolo sono venuti anche i due fratelli di Mertens, con alcuni amici. Ho visto anch'io la partita contro l'Inter, è stato un grande match per il Napoli. Dries è stato molto felice di segnare.

Noi difficilmente parliamo di ciò che è la sua situazione. Prima di venire al Napoli anche i giornalisti belgi mi contattavano, dopo la telefonata di Benitez è cambiato tutto. Mai parlato di futuro con lui, al momento, quello che sappiamo è che lui è molto felice al Napoli e continuare almeno per la prossima stagione, pensiamo che a breve discuterà conper il rinnovo".

Dal futuro prossimo a quello fuori dal camo: "Lui vuole fare l'allenatore finita la carriera in campo, vorrebbe stare più vicino alla famiglia, magari una squadra giovanile vicino casa e perché no, scoprire qualche nuovo talento, magari per il Napoli".

