Roma, conferme sull'incontro con Al-Khelaifi: trattativa aperta per la società

ROMA QATAR AL-KHELAIFI / Sono giorni decisivi per il futuro della Roma che vede appesa ad un filo sottilissimo la possibilità di qualificarsi nuovamente alla prossima Champions League mentre ai piani alti la società è sempre oggetto di attenzione da parte del fondo del Qatar che potrebbe presto tornare alla carica.

L'agenzia 'AdnKronos' infatti conferma tramite due fonti distinte gli incontri tra Nasser, presidente del Qatar Sports Investment, e i rappresentanti del club giallorossi che sarebbero avvenuti nella prima metà del mese di aprile. Clicca qui per gli ultimi aggiornamenti di calciomercato.

Al momento, si legge, l'emiro non ritiene vantaggiosa la valutazione fatta dalla Roma, ma non sono esclusi nuovi contatti dopo la finale di Champions League che chiuderà la stagione calcistica europea. In ogni caso l'interesse è vivo: l'investimento nel Psg non sta dando i frutti sperati visti i trionfi in patria e le campagne fallimentari in Europa, ma il calcio rimane strategico per il Qatar che ospiterà i prossimi Mondiali.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui