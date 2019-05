CALCIOMERCATO JUVENTUS ANCELOTTI NAPOLI POST ALLEGRI - Dopo la separazione da Massimiliano Allegri, la Juventus si è messa in moto per sostituirlo degnamente. Tra i tantissimi nomi che stanno circolando in queste ore, è spuntato anche quello di Carlo Ancelotti, allenatore del Napoli e già in passato sulla panchina bianconera.

Ma il tecnico di Reggiolo non farà ritorno a Torino, almeno a sentire le parole dell'ex direttore generale della Juve, Luciano: "Non è possibile che Ancelotti torni alla Juventus - le sue parole a 'CalcioNapoli24 Live' - Carlo si trova bene adove sta facendo ottimi risultati, non vedo la ragione per cui dovrebbe cambiare. È stato molto importante per la squadra e soprattutto si trova bene a Napoli e non potrebbe essere altrimenti. La Juventus sa già chi prendere, è una società troppo organizzata per non aver scelto già il nuovo allenatore".