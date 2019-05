Napoli, 'bocciato' Acuna: ecco i motivi

CALCIOMERCATO NAPOLI ACUNA SPORTING - Nei giorni scorsi, dal Portogallo è rimbalzata la notizia di un interessamento del Napoli per Marcos Acuna, 27enne esterno d'attacco dello Sporting Clube de Portugal.

Legato al club lusitano da un contratto valido fino al 30 giugno 2023, il calciatore argentino è stato proposto al club di Aurelio, ma la sua candidatura è stata scartata: Acuna non convince per i costi, clausola rescissoria da 60 milioni di euro, anche in relazione alla sua età, col Napoli non disposto ad investire cifre così importanti per un calciatore di media prospettiva.