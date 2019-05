CALCIOMERCATO ROMA ANTONUCCI FRATTESI PESCARA ASCOLI SASSUOLO - La Roma, che attende i risultati delle sfide di Atalanta e Inter per sperare ancora in un posto nella prossima Champions League, si prepara a cambiare molto nella prossima stagione. In primis, bisognerà capire chi guiderà il mercato, con l'attuale direttore sportivo del Torino, Gianluca Petrachi, in pole position. Poi, sarà il turno dell'allenatore che prenderà il posto di Claudio Ranieri. Infine, ma non per importanza, sarà il momento di pensare agli innesti dei calciatori per la Roma della prossima stagione.

Che, in attesa dei colpi, potrebbe ripartire con due giovani del vivaio nel motore. Stando, infatti, alle indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it , Mirkoe Davidepotrebbero fare ritorno alla base. Il primo, attualmente in prestito al, è cercato da, ma il club capitolino appare intenzionato a portarlo in ritiro. Per quanto riguarda il 19enne centrocampista, ceduto nell'estate del 2017 al Sassuolo, dopo l'ottima stagione incon la maglia dell'si prospetta il rientro a Trigoria: la Roma sta valutando di esercitare la recompra del calciatore dal club neroverde per una cifra vicina ai 10 milioni di euro.