NAPOLI INTER KOULIBALY / Giallo pesante in casa Napoli per Koulibaly.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Il difensore senegalese era in diffida ed è stato ammonito nei primi minuti della gara contro lper un fallo tattico su. Per lui la stagione dunque finisce stasera, scatterà la squalifica e dunque niente trasferta all'ultima giornata in casa del