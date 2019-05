PARMA FIORENTINA MONTELLA / Nel post-partita di Parma-Fiorentina ha parlato Vincenzo Montella ai microfoni di 'Sky Sport' sfogando la propria rabbia contro l'arbitraggio: "Non parlo mai degli arbitri. Oggi non ho perso per colpa sua ma non ho capito il metro di giudizio. Non ho compreso la gestione o meglio forse l'ho capita e non mi è piaciuta la sua direzione. L'arbitraggio non mi è piaciuto. L'ho detto anche a fine primo tempo e al quarto uomo. Dobbiamo pensare a domenica prossima e trovare le energie. La partita di oggi faccio fatica a commentarla. Sembra una stagione maledetta. Bisogna finirla in Serie A. Abbiamo concesso pochi tiri in porta. Si sbagliano gol a porta vuota, l'ultima scelta.

C'è poca tranquillità. Si sbaglia sempre l'ultima giocata ed è dovuto alla tranquillità".

LOTTA SALVEZZA - "Tutti gli episodi sono negativi, va tutto male. Della partita c'è poco da commentare: gol davanti la porta falliti, tanti ultimi passaggi sbagliati e salvataggi dei compagni sulla linea di porta. Va davvero tutto male ma non bisogna fare del vittimismo. Bisogna rimboccarsi le maniche e mettere tutte le energie in campo domenica. Ci dobbiamo riunire e non dobbiamo consumare energie in settimana. Senza vittimismo, arriviamo alla partita con la convinzione che si è vista anche oggi. Muriel? Mi aspettavo una squadra chiusa e volevo usare la freschezza di Muriel nell'ultima parte per avere più chance".

