p>ROMA DE ROSSI CHAMPIONS RANIERI / Dopo Sassuolo-Roma è tornato a parlare del 'caso'bastonando la società: "La questione andava sicuramente gestita in un'altra maniera, non tutti i giocatori sono uguali", le parole del tecnico giallorosso ai microfoni di 'Sky Sport'. Ranieri ha poi 'gelato' i tifosi in merito alle ambizioni sportive future del club: "Obiettivol'anno prossimo? Non credo che la squadra potrà lottare subito per entrare tra le prime quattro. Prima dovrà cercare di stabilirsi nelle posizioni per l'Europa League. La Champions sarà possibile solo se venissero indovinate tutte le scelte".