CALCIOMERCATO JUVENTUS POST ALLEGRI / All'ora di pranzo la Juventus ha ufficializzato il divorzio da Massimiliano Allegri, facendo ulteriormente impazzire il totem allenatore. Ma chi guiderà i bianconeri nella prossima stagione? Il 'sogno' e la prima scelta di Andrea Agnelli rimane Pep Guardiola, ma strappare il catalano al Manchester City era ed è tutt'ora impresa complicatissima per via del suo ingaggio superiore ai 20 milioni di euro, a fronte di un contratto che con il club inglese in scadenza comunque nel 2021. La prima alternativa e quindi anche una sorta di favorito può essere Didier Deschamps, anche lui molto stimato dal numero uno juventino. Il francese è legato alla Francia fino al termine di Euro2020, però le possibilità di una separazione con un anno di anticipo sono concrete.

Piano B rispetto a Guardiola è pure Mauriciodel: di recente l'argentino ha spalancato un portone all'ipotesi di addio agli 'Spurs', t uttavia permangono ostacoli economici di grande rilevanza come evidenziato da Calciomercato.it lo scorso 11 maggio

Viste le difficoltà per Guardiola, Deschamps e Pochettino, ecco che per il post Allegri vanno tenuti in forte considerazione anche eventuali nomi più o meno a sorpresa. Da Maurizio Sarri - in odore di divorzio col Chelsea e nel mirino anche di Milan e Roma - a Sinisa Mihajlovic, passando per Simone Inzaghi fino a Di Francesco e Marco Giampaolo, quest'ultimi due già sondati dalla società bianconera. Nessuna chance per Conte? Il ritorno dell'ex è stato fin qui bocciato da Andrea Agnelli e il leccese ha ormai un accordo di massima con l'Inter. Ma nel calciomercato i colpi di scena sono spesso dietro l'angolo...

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui