Milan, dopo Gattuso: sale Sarri, scende Di Francesco

MILAN GATTUSO DI FRANCESCO SARRI / Arrivano ulteriori conferme: il Chelsea avrebbe scelto di affidare a Lampard la panchina. Si prospetta un futuro in Italia dunque per Maurizio Sarri: le strade che lo riportano in Serie A sarebbe due, il Milan e la Roma.

Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato CLICCA QUI . La conferma arriva anche da Carlo Pellegatti, giornalista molto vicino alle dinamiche rossonere, che inoltre allontana la possibilità di vedereal Milan.