COPPA ITALIA ATALANTA LAZIO FORMAZIONI CALCIOMERCATO DIRETTA TV / Grande appuntamento questa sera allo stadio Olimpico, con Atalanta-Lazio, finale di Coppa Italia. I bergamaschi di Gasperini, lanciatissimi in questo finale di stagione, vogliono prendersi tutto, conquistando un trofeo che nella bacheca nerazzurra manca dal 1963 e centrando poi la qualificazione in Champions League nelle ultime due giornate di campionato. Per i biancocelesti di Simone Inzaghi, attardati in classifica (al momento ottavo posto in campionato a quota 58), la finale rappresenta non soltanto un obiettivo di prestigio, per alzare per la settima volta un trofeo conquistato l'ultima volta nel 2013 contro la Roma e per vendicare le ultime due finali perse contro la Juventus nel 2015 e nel 2017, ma anche probabilmente la strada principale per raggiungere l'Europa League. Andiamo a fare il punto a poche ore da Atalanta-Lazio con le ultimissime sulle formazioni, gli intrecci di calciomercato e dove vederla in tv.

Atalanta-Lazio, le ultime di formazione

Pochi dubbi di formazione per Gian Piero Gasperini, che dovrebbe mandare in campo il miglior undici possibile. Consueto 3-4-1-2 di riferimento, con Mancini, Djimsiti e Masiello davanti a Gollini, verso la panchina Palomino. De Roon e Freuler in mezzo, Hateboer e Castagne a spingere sulle fasce. Davanti, Gomez a svariare sulla trequarti per innescare Ilicic e Zapata. Pretattica di Simone Inzaghi in conferenza stampa su Milinkovic-Savic, ma la sensazione è che il serbo parta dalla panchina per subentrare a gara in corso. Parolo dunque dal primo minuto nella mediana con Lucas Leiva e Luis Alberto, a destra Romulo favorito su Marusic.

Intoccabile sulla fascia sinistra, in attacco i prescelti dovrebbero essereconaltra arma possibile dalla panchina.

Atalanta-Lazio, le probabili formazioni:

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Mancini, Djimsiti, Masiello; Hateboer, De Roon, Freuler, Castagne; Gomez; Ilicic, Zapata. ALLENATORE: Gasperini.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Bastos; Romulo, Parolo, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile. ALLENATORE: Simone Inzaghi.

Atalanta-Lazio, dove vederla in tv e in streaming

La finale di Coppa Italia tra Atalanta e Lazio sarà visibile, come tutte quelle delle fasi principali della competizione, a partire dalle ore 20.45, in chiaro, su Rai Uno. A disposizione inoltre lo streaming gratuito offerto dall'applicazione Rai Play su pc, smartphone e tablet.

Calciomercato, Atalanta-Lazio: da Herrera al futuro di Di Francesco

Nel match di questa sera allo stadio Olimpico risiedono diversi spunti e intrecci di calciomercato che ritroveremo a breve, a stagione conclusa, non appena inizieranno le trattative. I principali interrogativi riguardano il futuro dei due allenatori. Ad oggi, Gasperini e Simone Inzaghi non sono per nulla certi di rimanere sulle rispettive panchine, tutt'altro. Gasperini è il nome più caldo per la panchina della Roma, ma ha allontanato le voci sul suo futuro. Comprensibile, vista la finale da dover affrontare, ma sul tecnico di Grugliasco il corteggiamento dei giallorossi, venuta meno l'pzione Conte e defilatosi Ranieri, è a questo punto incessante. La Roma ha già in cantiere alcuni acquisti per Gasperini, la verità si saprà tra qualche settimana. Ha nicchiato le voci sul proprio futuro in conferenza stampa anche il suo antagonista capitolino, ma la sua posizione è altrettanto in bilico. Lotito non è più soddisfatto come un tempo, la sensazione è che la Coppa Italia sia decisiva per il futuro alla Lazio di Inzaghi. Protagonisti di mercato anche tra i giocatori in campo. Nelle fila dell'Atalanta, Castagne è nel mirino di Milan e Roma, dopo essere stato a lungo nel mirino dell'Interper Duvan Zapata, come anticipato da Calciomercato.it, può riaprirsi la pista Napoli. In casa Lazio, come ogni anno, impazzano le voci su Milinkovic Savic: Lotito ha fissato il prezzo, forse il serbo è meno incedibile rispetto al passato dopo un'annata complicata.

