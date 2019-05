CALCIOMERCATO NAPOLI HYSAJ MARIO RUI / Valutata la rosa in questa prima stagione all'ombra del Vesuvio, Carlo Ancelotti è pronto a disegnare il suo nuovo Napoli. La prossima estate, come annunciato dallo stesso tecnico, sono in programma alcuni cambiamenti: molti di questi potrebbero coinvolgere le corsie esterne della difesa: clicca qui per gli ultimi aggiornamneti.

Reduci da prestazioni altalenanti, Mario Rui e Hysaj sono da tempo al centro di svariate indiscrezioni. Entrambi potrebbero quindi salutare la prossima estate.

