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Napoli, scoppia il caso Lukaku: ecco cosa succede

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Società irritata con il centravanti belga

Scoppia il caso Lukaku. Stando a ‘Sky Sport’, il Napoli è particolarmente irritato con il centravanti belga, ancora non rientrato a Castel Volturno dopo che aveva salutato il ritiro della sua Nazionale perché ancora lontano dal top della forma.

Lukaku e Conte a Castelvolturno
Napoli, scoppia il caso Lukaku: ecco cosa succede (AnsaFoto) – Calciomercato.it

Martedì il Napoli aveva comunicato in via ufficiale il forfait di Lukaku, “non prenderà parte alle amichevoli del Belgio contro Stati Uniti e Messico”, specificando che sarebbe rientrato “a Napoli per ottimizzare la propria condizione fisica”.

Questo non è però avvenuto, con il centravanti di Anversa che ha deciso di sua spontanea volontà di svolgere individualmente la preparazione nella sosta Nazionali.

Vedremo se nelle prossime ore il caso rientrerà, con il rientro a Castel Volturno del bomber azzurro, solo da qualche settimana tornato a pieno regime dopo il grave infortunio muscolare che lo ha tenuto fuori per più di metà stagione.

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