Scontro totale con Lukaku, UFFICIALE Napoli: “Provvedimenti disciplinari”

Il bomber belga rischia di finire fuori rosa. Accusa allo staff atletico di Conte

Lukaku non si è ancora presentato a Castel Volturno. Proprio oggi scade l’ultimatum del Napoli: il bomber belga potrebbe essere messo fuori rosa qualora non dovesse presentarsi neanche nella giornata di oggi, alla ripresa degli allenamenti.

Il Napoli ha appena diramato un comunicato ufficiale in cui preannuncia, sostanzialmente, l’esclusione dalla prima squadra del classe ’93 di Anversa: “SSC Napoli comunica che il calciatore Romelu Lukaku non ha risposto alla convocazione di oggi in vista della ripresa degli allenamenti. La Società si riserva di valutare l’adozione degli opportuni provvedimenti disciplinari, così come la prosecuzione dell’attività del calciatore nel gruppo squadra a tempo indeterminato”.

Intanto in Belgio accusano il Napoli, nello specifico lo staff atletico di Conte per la ricaduta di Lukaku. Per ‘Het Laatste Nieuws’, la colpa è dei carichi di lavoro aumentati troppo rapidamente una volta che il classe ’93 di Anversa è tornato a disposizione post infortunio.

Direttamente dal Belgio, dove si sta allenando individualmente portando avanti da solo il percorso di riabilitazione, Lukaku si è fatto sentire attraverso un post sui propri social facendo intendere che il suo ritorno a Castel Volturno non avverrà a breve: “La verità è che nelle ultime settimane non mi sentivo bene fisicamente, l’ho fatto controllare (il quadricipite, ndr) mentre ero in Belgio e si è scoperto che c’era un’infiammazione e del liquido nel muscolo dell’ileopsoas, vicino al tessuto cicatriziale.

Ho scelto di fare la riabilitazione in Belgio per poter essere pronto quando verrò chiamato in causa”. Lukaku ha chiuso il post sottolineando che “non potrei mai voltare le spalle al Napoli, mai. Non c’è niente che vorrei di più che giocare e far vincere la mia squadra … Ma in questo momento devo assicurarmi di essere clinicamente al cento per cento”.