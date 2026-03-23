Lukaku verso l’addio al Napoli, destinazione a sorpresa per il belga

Romelu Lukaku potrebbe salutare il Napoli alla fine della stagione in corso con il centravanti belga che potrebbe aver terminato la sua avventura in azzurro.

Stando a quanto affermato dal quotidiano Voetbalkrant il centravanti belga potrebbe tornare in Belgio alla fine del campionato in corso con l’Anderlecht che vorrebbe riportarlo a casa.

Classe 1993, la punta starebbe valutando un ritorno in Belgio dove, stando a quanto si legge sul quotidiano, starebbe costruendo una lussuosa villa a pochi chilometri dal centro sportivo dell’Anderlecht. Altro fatto che potrebbe riavvicinarlo a casa è la presenza di suo figlio Romeo nelle giovanili dell’Anderlecht con Romelu che è già stato presente al quartier generale della squadra proprio per assistere alle partite di suo figlio.