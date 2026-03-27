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Caso Lukaku, ultimatum del Napoli: “Fuori rosa”

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Il club di De Laurentiis è su tutte le furie: ecco cosa sta succedendo

Il caso Lukaku resta più aperto che mai. Il Napoli è su tutte le furie, visto che il belga continua a non presentarsi a Castel Volturno nonostante l’indisponibilità per gli impegni della sua Nazionale.

Lukaku immortalato dall'inviato di Calciomercato.it
Caso Lukaku, ultimatum del Napoli: “Fuori rosa” – Calciomercato.it

Lukaku ha deciso di svolgere individualmente la preparazione durante questi giorni di sosta, senza il consenso del Napoli, il quale l’altro giorno aveva specificato che il classe ’93 di Anversa sarebbe rientrato in città “per ottimizzare la propria condizione fisica”. Cosa che, per l’appunto, non è ancora avvenuta.

Secondo ‘Sky Sport’, il club di De Laurentiis gli ha lanciato un vero e proprio ultimatum: se non si presenta a Castel Volturno entro la giornata di martedì, verrà messo fuori rosa.

Lukaku è stato ai box per più di metà stagione per un infortunio al bicipite femorale. La sua prima presenza stagionale (un totale di 11′) è avvenuta lo scorso 25 gennaio in casa della Juve.

Fin qui Conte non lo ha mai impiegato dall’inizio, a conferma delle sue precarie condizioni fisiche e atletiche. Col Verona il 28 febbraio il suo fin qui unico gol, seppur decisivo per i tre punti, nella sua seconda e probabilmente ultima annata in maglia azzurra.

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