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In quattro per un posto, Allegri è chiamato a decidere in casa Milan

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La sosta per le nazionali darà l’opportunità alle squadre di cercare di recuperare gli infortunati e sistemare gli aspetti che non convincono in vista del finale di stagione.

Massimiliano Allegri
Dubbi di formazione per Allegri in vista di Napoli (Ansa Foto) – calciomercato.it

Il Milan, reduce dalla vittoria sul Torino, si è portato a 6 punti di distacco dall’Inter e, per continuare a sognare dovrà cercare di battere il Napoli terzo in classifica al rientro dopo la sosta.

La sfida del Maradona sarà uno spartiacque della stagione delle due squadre che potrebbero in un colpo solo mettere una seria ipoteca sulla qualificazione alla Champions League e mettere pressione all’Inter capolista. Per farlo, il Milan dovrà cercare di mettere in campo la miglior formazione possibile, ma ci sono diversi dubbi che attanagliano i pensieri di Massimiliano Allegri.

In attacco, come riportato da La Gazzetta dello Sport, al momento solo Pulisic appare sicuro del posto. Nkunku e Fullkrug stanno vivendo un periodo di appannamento in fase realizzativa, mentre Rafael Leao e Santiago Gimenez sono ancora alle prese con una condizione fisica non completamente ottimale.

I giorni di avvicinamento alla partita saranno decisivi per capire chi, tra questi quattro attaccanti, potrà affiancare Pulisic nel reparto offensivo rossonero in occasione della sfida del Maradona.

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