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Conferme sul ritorno di Ndoye in Serie A, due big sullo svizzero

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Uno dei nomi caldi per quello che riguarda il calciomercato in Serie A in vista della prossima estate potrebbe essere quello di Dan Ndoye con l’esterno svizzero che non sta convincendo a pieno al Nottingham Forest.

Dan Ndoye
Ndoye verso il ritorno in Serie A (Ansa Foto) – calciomercato.it

Annata non semplice per Dan Ndoye in Inghilterra e per tutta la squadra del Nottingham Forest che sta lottando per non retrocedere in Championship. Trasferitosi in Premier League per una somma di poco superiore ai 40 milioni di euro, l’esterno svizzero ha salutato Bologna dopo aver vinto la Coppa Italia con la formazione di Vincenzo Italiano.

Il classe 2000 aveva attirato l’attenzione di diverse big già durante la scorsa estate con i rossoblu che hanno deciso di cederlo al Nottingham Forest dopo la proposta da circa 42 milioni di euro arrivata al club emiliano. Il futuro dell’esterno potrebbe essere di nuovo in Serie A con Inter e Napoli che, come raccolto dalla nostra redazione, sono pronte a fare un tentativo.

Ad accedere la possibilità di un suo ritorno in Italia è stato lo stesso Ndoye che, ai microfoni di Sportmediaset ha affermato: “Vedremo cosa succederà in futuro perché non si può mai sapere. Spero che l’Italia si qualifichi ai mondiali anche perché ho amici come Calafiori e Cambiaghi”. Un rapporto ancora forte con l’Italia per lo svizzero che potrebbe tornare per rilanciare la propria carriera.

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