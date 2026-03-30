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Loftus-Cheek recupera per Napoli, l’inglese a disposizione di Massimiliano Allegri

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Ruben Loftus-Cheek sarà a disposizione per la partita tra Napoli e Milan in programma lunedì 6 aprile che dirà molto sul cammino delle due squadre in questo finale di stagione.

Ruben Loftus-Cheek
Loftus-Cheek verso il recupero contro il Napoli (Ansa Foto) – calciomercato.it

Gli azzurri e i rossoneri sono divisi tra la necessità di fare punti per avvicinarsi sempre più alla qualificazione alla prossima Champions League e quella di provare a dare ancora fastidio all’Inter, attualmente distante 7 punti dagli uomini di Conte e 6 da quelli di Allegri.

L’allenatore livornese del Milan potrà contare su un importante recupero in vista della sfida del Maradona con Ruben Loftus-Cheek che potrebbe essere a disposizione per il big match. Il centrocampista inglese, uscito malconcio dalla partita persa in casa contro il Parma, pare abbia recuperato e potrebbe scendere in campo con una protezione speciale.

Al momento appare difficile immaginare che Loftus-Cheek possa giocare dal primo minuto, ma è probabile che il classe 1996 possa entrare nella ripresa qualora ce ne fosse bisogno con Allegri che fa molto affidamento sulla sua fisicità.

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