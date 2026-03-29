Il Newcastle piomba su Buongiorno, possibile colpo dal Napoli

Alessandro Buongiorno potrebbe cambiare maglia in vista della prossima stagione con il difensore del Napoli che sarebbe finito nel mirino del Newcastle.
Da sempre molto attento al campionato italiano dal punto di vista del calciomercato, il Newcastle potrebbe affondare il colpo in casa Napoli per provare a rinforzare la propria rosa in vista dell’estate.
Dopo i colpi Tonali e Thiaw, chiusi dal Milan, il Newcastle potrebbe tornare a guardare in Serie A con i bianconeri che, secondo quanto affermato da Sportsboom.co.uk, avrebbero messo nel mirino Alessandro Buongiorno. Un colpo non semplice considerato il fatto che il Napoli non appare intenzionato a cedere il calciatore, ma in caso di super offerta le cose potrebbero cambiare.
Il Napoli non cederà l’ex difensore del Torino per meno di 40 milioni di euro, una somma che permetterebbe al club di De Laurentiis di mettere a segno un’importante plusvalenza.