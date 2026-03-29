I fatti risalgono allo scorso 10 febbraio, quando la sua squadra sfidò il Como al Maradona negli ottavi di Coppa Italia
Quattro giornate di squalifica. Tanto rischiava Antonio Conte per il “testa di c***o” rivolto all’arbitro Manganiello verso la fine del primo tempo della sfida tra Napoli e Como andata in scena lo scorso 10 febbraio al Maradona e valevole per gli ottavi di Coppa Italia. Per la cronaca, vinse ai rigori la squadra di Fabregas.
La brutta espressione del tecnico azzurro fu catturata dalla cosiddetta “Contecam” di ‘Sport Mediaset’. Le polemiche furono così tante che la Procura federale aprì un fascicolo: in base all’art.36 del Codice di Giustizia sportiva, Conte poteva rischiare ben 4 turni di sospensione per condotta ingiuriosa nei confronti del direttore di gara.
Come sottolinea stamane il ‘Corriere dello Sport’, Conte ha patteggiato cavandosela con una multa da 6mila euro.
“A seguito dell’audizione – scrive il quotidiano romano – la Procura e il legale bolognese del tecnico, sussistendo i presupposti per l’applicazione dell’art. 126 del Codice, hanno raggiunto un accordo che prevede la commutazione integrale della squalifica, previa riduzione per la collaborazione prestata dall’indagato ed il rito prescelto, a 6.000 euro di ammenda e disponibilità del tecnico“.
La somma sarà destinata per intero interamente a favore di “una nota associazione nazionale che si occupa di cura domiciliare per malati di tumore”.