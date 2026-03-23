Napoli, Conte spiazza tutti: decisione singolare alla ripresa degli allenamenti

Colpo di scena in casa Napoli dopo la vittoria sul campo del Cagliari: ecco le ultime da Castel Volturno.
Grazie al successo ottenuto sul campo del Cagliari nell’anticipo della trentesima giornata di Serie A, il Napoli consolida il terzo posto in classifica e si porta a soli 7 punti di distacco dall’Inter capolista. Mancano ancora otto giornate al termine del campionato e in casa azzurra sono in molti a credere ancora nel sogno scudetto.
Intanto arriva una decisione davvero singolare che vede protagonista ancora una volta Antonio Conte. Il tecnico del Napoli – secondo quanto riferito dal ‘Corriere dello Sport’ – non sarà presente martedì al centro sportivo di Castel Volturno, per la ripresa degli allenamenti: al suo posto ci sarà il vice Stellini con il resto dello staff.
Conte approfitterà della sosta delle Nazionali per concedersi qualche giorno di meritato riposo e per ricariche le batterie in vista della super sfida contro il Milan, in programma lunedì 6 aprile: gli azzurri dovranno assolutamente battere i rossoneri per non perdere terreno dall’Inter di Chivu.