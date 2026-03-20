PAGELLE E TABELLINO Cagliari-Napoli 0-1: lampo di McTominay, Conte a -6 dalla vetta

Voti, top e flop della sfida dello Stadio Olimpico, valevole per la 30° giornata del campionato di Serie A

Il Napoli continua la sua rincorsa verso la vetta della classifica. Gli uomini di Conte si impongono all’Unipol Domus di Cagliari e sconfiggono i rossoblù, nell’anticipo della trentesima giornata del campionato di Serie A. Un successo, il quarto consecutivo in campionato, che permette agli azzurri di portarsi a quota sessantadue, a sole sei lunghezze dall’Inter (che dovrà scendere in campo a Firenze, contro i viola di Vanoli) e davanti al Milan (che ospiterà il Totino). Niente da fare per il Cagliari, che viene sconfitto davanti al proprio pubblico. I rossoblù di Pisacane, al terzo ko consecutivo, restano fermi a quota trenta, a più sei dalla terz’ultima posizione della Cremonese.

A decidere la sfida è un gol segnato da Scott McTominay dopo un minuto di gioco. Lo scozzese si avventa su una palla vacante, dopo un corner e insacca a porta vuota. Gli uomini di Conte attaccano, sfiorano il raddoppio (Caprile a bravo a rispondere presente su Politano Hojlund e De Bruyne) poi gestiscono. Milinkovic Savic viene impegnato con il contagocce: l’unico pericolo arriva nel finale, su una palla vacante crossata da Mina.

Top e Flop Cagliari – Napoli:

CAGLIARI

Top

Palestra 6,5: Il solito moto perpetuo sulla corsia esterna. Macina chilometri dal primo minuto fino alla fine, provando a mettere in difficoltà la retroguardia azzurra. Fa ammonire Olivera, dopo averlo puntato con continuità e, in una gara complicata, riesce a mettesi in evidenza. Non sempre crea occasioni pericolose, ma regala sempre la sensazione di poter regalare strappi e incursioni. Ci prova fino allo scadere.

Caprile 6,5: Attento e preciso, risponde come può ai tentativi azzurri. Respinge le conclusioni di Politano, De Bruyne e Hojlund, limitando il passivo e tenendo in partita i padroni di casa. Nella ripresa è bravissimo a respingere una conclusione di Politano e ad avventarsi sulla successiva ribattuta, poi esce alla disperata su Hojlund.

Mina 6,5: Prestazione da difensore puro. Si attacca a Hojlund e lo segue a tutto campo, come un centrale vecchio stile. Il centravanti azzurro si muove tanto e fa spesso da sponda per i compagni, ma risulta poco pericoloso in zona gol. Il merito è anche, se non soprattutto, suo! In pieno recupero crea l’occasione più pericolosa, mettendo in mezzo una palla che Spinazzola rinvia a fatica a pochi centimetri dalla linea di porta.

Flop

Gaetano 5: Dovrebbe muoversi tra le linee, ispirare le due punte e regalare qualità. Ma la contromossa di Conte, che allarga De Bruyne, lo costringe a decentrarsi: in questo modo non riesce ad essere decisivo e finisce con il perdersi. Pochi spunti, e tanto lavoro senza palla…poco fruttuoso.

Folorunsho 5: Doveva essere la sua partita: Pisacane lo lancia contro i suoi ex compagni, affidandogli il compito di affiancare Esposito in attacco. Ci mette grinta, coraggio e prova a sfruttare il fisico e la forza. Ma non riesce mai a rendersi pericoloso. Esce dopo un’ora, sostituito da Kilicsoy.

CAGLIARI, LE PAGELLE

Caprile 6,5; Ze Pedro 5,5 (73′ Mendy 6), Mina 6,5, Dossena 6, Rodriguez 5,5; Zappa 6; Adopo 5,5 (73′ Deiola 6), Gaetano 5, Sulemana 6; Palestra 6,5, Esposito 6, Folorunsho 5.

NAPOLI

Top

McTominay 7: Rompe l’equilibrio dopo solo un minuto, avventandosi su una palla vacante in area di rigore. Sempre più decisivo negli schemi di Conte, inizia muovendosi da trequartista e chiude la gara tornando a centrocampo, davanti alla difesa: sbaglia pochi palloni, giocando con la solita lucidità.

Politano 7: Ogni corner battuto diventa un pericolo per la difesa rossoblù; mette in mezzo una lunga serie di palloni pericolosi ed attacca con continuità, mettendo in difficoltà gli esterni cagliaritani. Nella ripresa sfiora due volte il gol: prima saggia i riflessi di Caprile, poi tenta un tiro a girare che si perde sul fondo. Esce dopo 76′ sfinito, dopo aver dato tutto.

De Bruyne 6,5: Uno spettacolo vedergli toccare il pallone: si muove spesso allargandosi, ma questo non gli preclude la possibilità di scodellare palloni pericolosi in area di rigore e di tentare la conclusione. La sua assenza è stata pesantissima: forse sottovalutata.

Alisson 6,5: Entra in campo con il piglio giusto: salta in dribbling i difensori avversari e crea superiorità numerica. Si spegne nel finale, con i padroni di casa che provavano a salire per il forcing finale.

Flop

Olivera 5,5: Perde una palla in modo ingenuo, che porta all’unica, vera occasione del Cagliari del primo tempo (tentativo di Esposito, che da posizione defilata sfiora il palo). Nella ripresa viene puntato da Palestra e non sempre riesce a fermarlo. Prende un giallo evitabile, dopo un intervento in ritardo.

Lobotka 5,5: Non sta benissimo ed avrebbe bisogno di riposare. Nel primo tempo prende un giallo evitabile (e forse eccessivo), nella ripresa sembra girare a vuoto: Conte lo sostituisce dopo dieci minuti.

NAPOLI, LE PAGELLE

Milinkovic-Savic 6; Beukema 6, Buongiorno 6, Olivera 5,5; Politano 7 (76′ Spinazzola 6), Lobotka (55′ Alisson Santos 6,5), Gilmour 6 (76′ Anguissa 6), Gutierrez 6; De Bruyne 7, McTominay 7; Hojlund 6,5.

Cagliari – Napoli, il tabellino: McTominay decisivo

Il tabellino della sfida tra Cagliari e Napoli, disputata all’Unipol Domus e valida come anticipo del venerdì della trentesima giornata di campionato e che si è chiusa con il successo degli uomini di Conte: a decidere la sfida è un gol di McTominay ad inizio partita.

MARCATORI: 2′ McTominay (N)

CAGLIARI (4-3-3): Caprile; Ze Pedro (73′ Mendy), Mina, Dossena, Rodriguez (84′ Raterink); Zappa; Adopo (73′ Deiola), Gaetano, Sulemana; Palestra, Esposito (84′ Trepy), Folorunsho (65′ Kilicsoy). All. Pisacane.

NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Buongiorno, Olivera (84′ Juan Jesus); Politano (76′ Spinazzola), Lobotka (55′ Alisson Santos), Gilmour (76′ Anguissa), Gutierrez; De Bruyne, McTominay; Hojlund. All. Conte.

ARBITRO: Mariani

AMMONITI: Ze Pedro (C), Olivera (N.), Lobotka (N.)

ESPULSI: –