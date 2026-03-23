“Ha dichiarato di trovarsi in difficoltà ad arbitrare il Napoli”

Anche nel weekend che si è appena concluso, quello pre sosta Nazionali, non sono mancati gli errori e le annesse polemiche arbitrali. In Fiorentina-Inter fa discutere la mancata assegnazione di un rigore in favore dei nerazzurri per il tocco col braccio di Pongracic.

Come evidenzia il moviolista di Calciomercato.it, ovvero Maurizio Russo, ci sono poi “molti dubbi anche sul contatto all’ultimo minuto di recupero con Ranieri che trattiene vistosamente Pio Esposito“. Il fatto che quest’ultimo “sia riuscito comunque a calciare in porta non sana la scorrettezza. Per Colombo in campo e Maresca al Var è tutto ok”.

Ecco, a proposito di Maresca c’è chi come Emiliano Viviano ritiene sia sbagliato designarlo come varista (ma anche come arbitro) in partite di Inter e Milan, cioè di dirette concorrenti del Napoli.

Ricordiamo tutti l’intervista del suo collega Guida a ‘Radio CRC’, nella quale il fischietto di Torre Annunziata rivelò come lui e Maresca hanno chiesto e ottenuto da Rocchi di non arbitrare le partite degli azzurri per ragioni ambientali, e quindi di sicurezza: “(…) A Napoli il calcio viene vissuto in maniera diversa da altre città come Milano. Vogliamo tranquillità…”.

Per Viviano, il tocco col braccio di Pongracic è da penalty: “Vado secondo la logica: la palla lì finisce a Thuram davanti alla porta – ha risposto a ‘Pressing’ prima di spostare il mirino su Maresca, il varista della gara del ‘Franchi’ – Ha dichiarato di trovarsi in difficoltà ad arbitrare il Napoli: quindi in questo momento del campionato non dovrebbe essere al VAR in partite di Milan e Inter…”. Non dovrebbe, eppure c’è.