Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

La bufera arbitri continua: “Non può essere il Var di Inter e Milan”

Foto dell'autore

“Ha dichiarato di trovarsi in difficoltà ad arbitrare il Napoli”

Anche nel weekend che si è appena concluso, quello pre sosta Nazionali, non sono mancati gli errori e le annesse polemiche arbitrali. In Fiorentina-Inter fa discutere la mancata assegnazione di un rigore in favore dei nerazzurri per il tocco col braccio di Pongracic.

Maresca durante una partita di Serie A
La bufera arbitri continua: “Non può essere il Var di Inter e Milan” (AnsaFoto) – Calciomercato.it

Come evidenzia il moviolista di Calciomercato.it, ovvero Maurizio Russo, ci sono poi “molti dubbi anche sul contatto all’ultimo minuto di recupero con Ranieri che trattiene vistosamente Pio Esposito“. Il fatto che quest’ultimo “sia riuscito comunque a calciare in porta non sana la scorrettezza. Per Colombo in campo e Maresca al Var è tutto ok”.

Ecco, a proposito di Maresca c’è chi come Emiliano Viviano ritiene sia sbagliato designarlo come varista (ma anche come arbitro) in partite di Inter e Milan, cioè di dirette concorrenti del Napoli.

Ricordiamo tutti l’intervista del suo collega Guida a ‘Radio CRC’, nella quale il fischietto di Torre Annunziata rivelò come lui e Maresca hanno chiesto e ottenuto da Rocchi di non arbitrare le partite degli azzurri per ragioni ambientali, e quindi di sicurezza: “(…) A Napoli il calcio viene vissuto in maniera diversa da altre città come Milano. Vogliamo tranquillità…”.

Per Viviano, il tocco col braccio di Pongracic è da penalty: “Vado secondo la logica: la palla lì finisce a Thuram davanti alla porta – ha risposto a ‘Pressing’ prima di spostare il mirino su Maresca, il varista della gara del ‘Franchi’ – Ha dichiarato di trovarsi in difficoltà ad arbitrare il Napoli: quindi in questo momento del campionato non dovrebbe essere al VAR in partite di Milan e Inter…”. Non dovrebbe, eppure c’è.

/7
2579

FAI IL QUIZ: SOLO PER VERI APPASSIONATI

Serie A, Nazionale e leggende: il quiz per veri intenditori

1 / 7

Chi è il più giovane esordiente nella storia della Nazionale italiana?

2 / 7

Qual è il portiere che detiene il record di imbattibilità con 974 minuti?

3 / 7

Qual è la squadra del centro-sud che ha vinto più scudetti?

4 / 7

Qual è la squadra italiana che conta la miglior media spettatori allo stadio lo scorso anno?

5 / 7

Quale di questi calciatori ha vinto il Pallone d’Oro?

6 / 7

Qual è il calciatore che ha più presenze nella storia del Milan con 901?

7 / 7

Qual è la squadra che è retrocessa più volte dalla Serie A?

Il tuo punteggio è

Il punteggio medio è 11%

Facebook
0%

Valuta questo quiz.

Scrivi una recensione se vuoi altri quiz di questo genere!

Vedi recensione

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Direttore Responsabile: Claudio Galuppi

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU