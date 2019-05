Inter, è quasi fatta per Conte: i dettagli

CALCIOMERCATO INTER CONTE SPALLETTI JUVENTUS ALLEGRI / Si va verso l'intesa tra l'Inter e Antonio Conte per la prossima stagione. E' solo questione di tempo per l'approdo in nerazzurro dell'ex Ct, che sostituirà Spalletti. L'ufficialità arriverà una volta che il club milanese sarà certo della qualificazione in Champions League e soprattutto una volta che in casa Juventus sarà avvenuto l'incontro chiarificatore tra Allegri e Agnelli.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Conte, come scrive il 'Corriere dello Sport', potrebbe rimettere in discussione la sua scelta soltanto in caso di ribaltone bianconero e di chiamata da parte dei campioni d'Italia. Nulla si è mosso finora nemmeno negli altri club che avrebbero potuto stuzzicarlo (). L'accordo con l'Inter dovrebbe essere trovato sulla base di un triennale o quadriennale tra gli 8 e i 9 milioni di euro con ricchi bonus. Conte potrà inoltre fare affidamento su uno staff di primo livello, in cui ritroverà, pronto a lasciare la Nazionale a giugno per tornare in nerazzurro.