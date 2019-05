INTER CHIEVO DI CARLO / Dopo il KO di San Siro contro l'Inter ha parlato Domenico Di Carlo, allenatore del Chievo, ai microfoni di 'Sky Sport': "La squadra ha tenuto bene il campo e abbiamo provato a ripartire concedendo poco all'Inter. Ci hanno attaccato sulle fasce ma abbiamo difeso bene. Quando abbiamo messo Kyine abbiamo avuto un paio di opportunità ma l'espulsione di Rigoni è stato l'ago della bilancia. In dieci contro undici non siamo riusciti a stare più in partita. Loro hanno un buon palleggio. Se li mandi sull'esterno si possono chiudere bene.

La nostra squadra ha giocato con coraggio senza mollare. Sono contento a parte il risultato ma l'atteggiamento è giusto".

SEMPER E VIGNATO - "Giudizio positivo su Vignato. Come numero uno abbiamo Sorrentino che ringrazio ancora insieme a Giaccherini e gli altri. Si sono messi a disposizione consentendoci di lanciare i giovani. Semper come Vignato si sta guadagnando le chance che sta avendo. Può diventare un portiere importante. È pronto. Vignato come Cassano? Non ha la forza di Antonio ma nell'uno contro uno salta sempre l'uomo. Sono d'accordo con voi sul paragone. È leggerino ma le caratteristiche sono quelle lì".

