BAYERN MONACO ROBBEN / Un futuro tutto da scrivere per Robben. L'esterno olandese lascerà il BayernMonaco al termine della stagione ma non il calcio giocato.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

L'attaccante è intenzionato a calcare i campo del calcio conta: come si legge su 'Marca', è esclusa la pista che lo porta in, Robben vorrebbe continuare a giocare in