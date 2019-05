CALCIOMERCATO LAZIO INZAGHI FUTURO / In casa Lazio sta tenendo banco da diverso tempo la questione legata al futuro di Simone Inzaghi. Il tecnico biancoceleste infatti, in scadenza di contratto nel 2020, non ha ancora dichiarato espressamente quale sarà il suo futuro nella prossima stagione. Nella conferenza di oggi, in vista della gara contro il Cagliari, l'allenatore dei capitolini non si è voluto sbilanciare su quello che accadrà al termine della stagione: "Il mio attaccamento alla maglia è noto. Dobbiamo giocarci ancora tanto: non sto pensando al futuro perché sono concentrato sulle gare da disputare".

SUL MOMENTO - “Non vogliamo pensare di rimanere fuori dall’Europa.

Ci sono ancora il campionato e la Coppa Italia. A Cagliari dovremo dare il massimo. Ho in testa varie soluzioni per le due gare. La sfida si preannuncia complicata visto il campo difficile. Dobbiamo provare ad andare in Europa tramite il campionato”.

SU STRAKOSHA E MILINKOVIC - “Strakosha è out, giocherà Proto. Lui è un professionista e un portiere affidabile. In Europa ha fatto bene. Milinkovic anche non ci sarà domani, vedremo per mercoledì. Penseremo all’Atalanta da domenica”.

SU IMMOBILE E WALLACE - “Wallace sa che ha sbagliato. Tutti, Immobile compreso, avremmo dovuto fare di più. In campionato stiamo in ritardo ma dobbiamo provarci fino alla fine. Wallace può giocare deciderò domani”.

