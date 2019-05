CALCIOMERCATO NAPOLI THEO HERNANDEZ / Con il possibile addio di Mario Rui, il Napoli si è già fiondato sul mercato alla ricerca di un terzino sinistro da affiancare a Faouzi Ghoulam per la prossima stagione.

Tra i nomi seguiti dal dsc'è anche quello di: il francese, fratello di Lucas (che da giugno passerà dall'Atletico al Bayern Monaco) è di proprietà del Real Madrid, ma ha vissuto una stagione in prestito alla

Non è stata di certo la migliore annata, quella a San Sebastian, per l'obiettivo azzurro, il cui rendimento è stato incostante. L'età (è un classe '97) e l'enorme talento, però, giocano dalla sua parte: proprio per questo, Carlo Ancelotti lo ha contattato personalmente, offrendogli la corsia sinistra partenopea e un ruolo da protagonista.

Il giocatore, che è corteggiato anche da diversi club di Premier e Liga, come raccolto da Calciomercato.it, non ha ancora preso la sua decisione: i blancos potrebbero lasciarlo partire in prestito o garantendosi un diritto di recompra, ma per ora non ci sono stati contatti tra i club. Nelle prossime settimane, Theo deciderà insieme al suo entoruage il suo futuro e darà una risposta a Carletto, che lo attende a braccia aperte.

