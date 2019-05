Fiorentina, Marino nuovo ds? Ecco l'annuncio

CALCIOMERCATO FIORENTINA MARINO / La Fiorentina sta per mandare in archivio una stagione difficile. I viola ripartiranno nella prossima annata con un nuovo progetto, in bilico il futuro del ds Corvino che potrebbe essere sostituito da Pierpaolo Marino.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

L'ex dirigente diperò, a 'Tutti Convocati' su 'Radio 24', si è momentaneamente 'smarcato' dalle voci. "Non intendo usare la radio per pubblicizzarmi o creare problemi in piazze dove si stanno concludendo i campionati", ha dichiarato.