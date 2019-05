CALCIOMERCATO INTER AYOZE PEREZ NAPOLI ROMA NEWCASTLE PREMIER LEAGUE BENITEZ - Uno sguardo al presente e uno al futuro. L'Inter di Luciano Spalletti, con l'ombra di Antonio Conte alle spalle, è impegnata a conservare il terzo posto in classifica, ma si prepara anche alla prossima sessione di calciomercato (che potete seguire in tempo reale CLICCANDO QUI). In attacco qualcosa si muoverà, visto che il futuro di Mauro Icardi è in bilico (per l'argentino si parla sempre del possibile approdo alla Juventus). Tra i nomi accostati ai nerazzurri c'è anche Ayoze Perez: per il 25enne attaccante spagnolo del Newcastle si è parlato anche dell'interesse del Napoli.

Piste che trovano conferma nelle indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it : Inter ehanno seguito Perez, anche se allo stato attuale nessun passo concreto è stato mosso dalle due società. In passato, anche l'ex direttore sportivo della, aveva chiesto informazioni al club inglese, mentre nel 2014 era stato ad un passo dall'approdo in giallorosso, con l'allora uomo mercatoal comando, prima dell'irruzione del Newcastle. Perez, seconda punta di grande tecnica e velocità che ha collezionato 40 presenze in stagione condite da 12 gol e 4 assist, è sotto contratto con i 'Magpies' fino al 2021, all'interno è presente una clausola rescissoria pari a 30 milioni di euro. E, allo stato attuale, in caso di addio, il dirigenti inglesinon sembrano disposti a trattare a cifre inferiori. Il calciatore, prodotto della cantera del, gradirebbe la destinazione italiana, ma c'è anche la possibilità di rimanere in: lo scorso anno, ildisi era mosso concretamente col Newcastle, ma l'affare non andò poi in porto. Il ritorno di fiamma non è escluso, anzi.