CALCIOMERCATO INTER ROMA CRAGNO BARELLA / Altro esame, altro voto eccellente. La stagione in corso ha segnato l'ulteriore crescita di Cragno e Barella, talenti del Cagliari tra i migliori nel match di ieri contro il Napoli, vinto dagli azzurri in pieno recupero. Contro la seconda forza del campionato, in un 'San Paolo' semivuoto anche a causa dei lavori di rinnovamento, i gioielli sardi hanno strappato applausi ancora una volta tra giocate decisive e di alto tasso tecnico. Il portiere ha suggellato la sua prestazione al minuto 80 con una splendida parata sul colpo di testa raccivinato di Mertens, mentre il centrocampista, oltre a dare dinamismo e qualità nella zona nevralgica, si è reso artefice di un assist di tacco per l'iniziale vantaggio firmato da Pavoletti.

Calciomercato Inter, sfida alla Roma per Cragno e Barella

Entrambi sembrano quindi pronti al definitivo salto di qualità nel prossimo mercato estivo, con molteplici club italiani e stranieri alla finestra ormai da mesi: clicca qui per gli ultimi aggiornamenti.

Accostato di recente anche all'Inter, Cragno è l'idea della Roma per il dopo Olsen. Il portiere classe 1994 è ormai alla sua seconda stagione da titolare in massima serie: se i nerazzurri lo cercano come valida alternativa per il post Handanovic, i giallorossi vorrebbero affidargli la porta dopo la stagione deludente di Olsen, finito ai margini nelle ultime settimane. Dopo i tentativi recenti del Napoli per Barella, inoltre, la prossima estate Inter e Roma potrebbero tornare alla carica con più decisione: il centrocampista 22enne è considerato tra i migliori prospetti della sua generazione ed è valutato almeno 50 milioni dal presidente Giulini. Seguito anche dai club di Premier League (Arsenal in pole), fra pochi mesi potrebbe quindi salutare la sua terra per esportare il suo talenti in club di fama internazionale.

